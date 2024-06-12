2024 Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102090259

Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102090259

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl  ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü tercih kod numarası 102090259 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban Puanı: 229,00663

Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Başarı Sıralaması: 822.737

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090259   

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,00663

Başarı Sıralaması: 822.737

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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