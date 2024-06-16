2024 Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 102090231 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 102090231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 224,95604
Bingöl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.076.063
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102090231
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 224,95604
Başarı Sıralaması: 2.076.063
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Kontenjan 2022: ---
Yerleşen 2022: ---
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Kontenjan 2021: ---
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