2024 Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102090210 Ücretsiz

102090210 | Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102090210 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102090210 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi   Bölümü   Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 225,29862

Bingöl Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.069.181

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090210

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,29862

Başarı Sıralaması: 2.069.181

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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