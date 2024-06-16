2024 Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102050206 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 102050206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 297,25754

Bingöl Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 915.914

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050206

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 297,25754

Başarı Sıralaması: 915.914

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,92735

Başarı Sıralaması: 868.539

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.16062

Başarı Sıralaması: 768316

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52