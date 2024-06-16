2024 Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102050542 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 102050542 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 269,53520

Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.297.720

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050542

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,53520

Başarı Sıralaması: 1.297.720

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,74788

Başarı Sıralaması: 1.343.588

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.95975

Başarı Sıralaması: 1469277

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Doldu-21