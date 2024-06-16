2024 Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 102050118 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 102050118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 243,18784

Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.733.712

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050118

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,18784

Başarı Sıralaması: 1.733.712

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,75190

Başarı Sıralaması: 1.926.538

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1606239

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-24