2024 Bingöl Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 102050348 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 102050348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 241,33744
Bingöl Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.767.022
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102050348
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 241,33744
Başarı Sıralaması: 1.767.022
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,18425
Başarı Sıralaması: 1.564.990
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1613282
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-14