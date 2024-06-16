2024 Bingöl Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 102050481 Ücretsiz

102050481 | Bingöl Üniversitesi Maliye Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Maliye ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bingöl Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 102050481 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 102050481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Maliye   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Maliye   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Maliye   Bölümü   Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 232,09380

Bingöl Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.938.406

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050481

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Maliye

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,09380

Başarı Sıralaması: 1.938.406

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,72645

Başarı Sıralaması:  2.068.386

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1615377

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-9

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