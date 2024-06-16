2024 Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102050181 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102050181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 236,25845
Bingöl Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.860.253
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102050181
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 236,25845
Başarı Sıralaması: 1.860.253
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,01098
Başarı Sıralaması: 2.037.951
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1618542
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-13