2024 Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102050454 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 102050454 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 247,19433

Bingöl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.662.843

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050454

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,19433

Başarı Sıralaması: 1.662.843

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,88413

Başarı Sıralaması: 1.514.867

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.80501

Başarı Sıralaması: 1501056

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47