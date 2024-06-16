2024 Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Taban Puanları ( Önlisans ) 102090106 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü tercih kod numarası 102090106 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Halıcılık ve Kilimcilik Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Puanı: 223,84853

Bingöl Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.097.771

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090106

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Halıcılık ve Kilimcilik

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 223,84853

Başarı Sıralaması: 2.097.771

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,06611

Başarı Sıralaması: 2.036.647

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-0