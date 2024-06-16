2024 Bingöl Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 102050039 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 102050039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 256,28955

Bingöl Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.508.021

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050039

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,28955

Başarı Sıralaması: 1.508.021

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,20254

Başarı Sıralaması: 1.527.285

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.89954

Başarı Sıralaması: 1552004

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36