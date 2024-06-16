2024 Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102090067 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102090067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 305,10661
Bingöl Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 823.132
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102090067
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 305,10661
Başarı Sıralaması: 823.132
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,91628
Başarı Sıralaması: 769.621
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261.07691
Başarı Sıralaması: 668761
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36