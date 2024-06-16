2024 Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102090099 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 102090099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 308,80900

Bingöl Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 781.573

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090099

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,80900

Başarı Sıralaması: 781.573

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,63921

Başarı Sıralaması: 551.951

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281.24292

Başarı Sıralaması: 485123

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31