2024 Bingöl Üniversitesi Biyosistem MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102090101

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102090101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyosistem Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyosistem Mühendisliği Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 236,66076

Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 737.089

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090101

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,66076

Başarı Sıralaması: 737.089

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,71343

Başarı Sıralaması: 727.065

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 25+1

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,12877

Başarı Sıralaması: 653

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.