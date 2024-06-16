2024 Bingöl Üniversitesi Arıcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102050012 Ücretsiz

102050012 | Bingöl Üniversitesi Arıcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Arıcılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bingöl Üniversitesi Arıcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102050012 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Arıcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Arıcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Arıcılık Bölümü tercih kod numarası 102050012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Arıcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Arıcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Arıcılık   Bölümü   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arıcılık   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arıcılık Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Puanı: 232,28227

Bingöl Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.934.850

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050012

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Arıcılık

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,28227

Başarı Sıralaması: 1.934.850

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,32969

Başarı Sıralaması:  1.913.447

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1601786

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-15

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