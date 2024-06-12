2024 Bingöl Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102010313

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102010313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

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Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 235,17244

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 752.851

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102010313

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,17244

Başarı Sıralaması: 752.851

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,54132

Başarı Sıralaması: 834.584

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,16265

Başarı Sıralaması: 675

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.