2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101990057 Ücretsiz

101990057 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101990057 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü tercih kod numarası 101990057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü   Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Puanı: 268,17245

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.318.624

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101990057

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,17245

Başarı Sıralaması: 1.318.624

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,63130

Başarı Sıralaması:  1.312.743

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.73858

Başarı Sıralaması:  1553895

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107350393 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107350393 Ücretsiz
2024 Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108971508 İÖ-Ücretli
2024 Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108971508 İÖ-Ücretli
2024 Gaziantep Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104290339 Ücretsiz
2024 Gaziantep Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104290339 Ücretsiz
2024 Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106952023 Ücretsiz
2024 Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106952023 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları