2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101990057 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü tercih kod numarası 101990057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Puanı: 268,17245

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.318.624

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101990057

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,17245

Başarı Sıralaması: 1.318.624

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,63130

Başarı Sıralaması: 1.312.743

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.73858

Başarı Sıralaması: 1553895

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41