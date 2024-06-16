2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 101950678 Ücretsiz

101950678 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 101950678 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü tercih kod numarası 101950678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Üretimde Kalite Kontrol   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Üretimde Kalite Kontrol Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanı: 237,59225

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.835.591

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101950678

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Üretimde Kalite Kontrol

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,59225

Başarı Sıralaması: 1.835.591

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,46887

Başarı Sıralaması:  1.843.599

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1600730

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-19

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