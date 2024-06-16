2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 101990025 Ücretsiz

101990025 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 101990025 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 101990025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Reklamcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Reklamcılık   Bölümü   Bozüyük Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Reklamcılık Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 234,89287

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.885.786

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101990025

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Reklamcılık

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,89287

Başarı Sıralaması: 1.885.786

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,74316

Başarı Sıralaması:  1.926.750

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1620168

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-10

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