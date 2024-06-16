2024 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101950845 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 101950845 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 278,81779

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.161.203

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101950845

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,81779

Başarı Sıralaması: 1.161.203

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,80680

Başarı Sıralaması: 992.097

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.31587

Başarı Sıralaması: 978207

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72