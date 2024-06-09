2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101930083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101930083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 321,15064
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 283.346
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101930083
ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Bilecik
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 321,15064
Başarı Sıralaması: 283.346
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,21975
Başarı Sıralaması: 330.386
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 243,34629
Başarı Sıralaması : 428.026
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,00764
Başarı Sıralaması: 476
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.