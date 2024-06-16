2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101950403 Ücretsiz

101950403 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101950403 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 101950403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü   Osmaneli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 245,43454

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.693.897

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101950403

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,43454

Başarı Sıralaması: 1.693.897

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,47629

Başarı Sıralaması:  1.757.845

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1620049

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-36

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 202456155 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 202456155 İÖ-Ücretli
2024 Kırıkkale Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 106650348 Ücretsiz
2024 Kırıkkale Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 106650348 Ücretsiz
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108190135 Ücretsiz
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108190135 Ücretsiz
2024 Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207710109 Ücretli
2024 Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207710109 Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları