2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. İstatistik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101990085

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bilecik ilimizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. İstatistik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101990085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik  ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   Fen Fakültesi   İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü tercih kod numarası 101990085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Taban Puanı: ---

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: ---

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101990085   

ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Bilecik

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: ---

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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