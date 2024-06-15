2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. İslami İlimler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101990018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 101990018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 235,52254
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 976.109
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101990018
ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Bilecik
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 235,52254
Başarı Sıralaması: 976.109
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,59830
Başarı Sıralaması: 902.856
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 17
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,48678
Başarı Sıralaması: 334
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.