2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101950536 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik ilinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101950536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bilecik ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,28029
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.841.371
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101950536
ÜNİVERSİTE: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi
ŞEHİR: Bilecik
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,28029
Başarı Sıralaması: 1.841.371
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,39831
Başarı Sıralaması: 1.867.095
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1617774
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10