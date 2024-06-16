2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 200950645 %50 İndirimli

200950645 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 200950645 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 200950645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi   Yaşlı Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı   Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 208,45983

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.409.369

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200950645

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 208,45983

Başarı Sıralaması: 2.409.369

Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,25973

Başarı Sıralaması:  2.427.004

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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