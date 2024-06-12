2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200910036

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200910036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 81+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 81 kişi yerleşmiştir.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 495,60532
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 81
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21.479
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200910036
ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 495,60532
Başarı Sıralaması: 21.479
Kontenjan 2023 – 2024 : 81+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 81
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 495,34809
Başarı Sıralaması: 20.55
Kontenjan 2022: 102+0
Yerleşen 2022: 102
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 431,38091
Başarı Sıralaması : 21.215
Kontenjan 2021 : 102+0
Yerleşen 2021 : 102
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 498,39647
Başarı Sıralaması: 16.7
Kontenjan 2020 : 101+0
Yerleşen 2020 : 101
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.