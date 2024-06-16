2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 200950468 Burslu

200950468 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 200950468 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 200950468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 329,33946

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 580.975

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200950468

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 329,33946

Başarı Sıralaması: 580.975

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,55450

Başarı Sıralaması:  884.394

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022:  Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310.394

Başarı Sıralaması:  305176

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300390291 %50 İndirimli
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300390291 %50 İndirimli
2024 Kafkas Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990158 Ücretsiz
2024 Kafkas Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990158 Ücretsiz
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210400192 %50 İndirimli
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210400192 %50 İndirimli
2024 Kocaeli Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 106951625 Ücretsiz
2024 Kocaeli Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 106951625 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları