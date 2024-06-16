2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200950423 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 200950423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

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Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 343,34482

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 470.539

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200950423

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 343,34482

Başarı Sıralaması: 470.539

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,77499

Başarı Sıralaması: 591.308

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290.60126

Başarı Sıralaması: 417581

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5