2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200910054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 200910054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 494,90520
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 21.944
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200910054
ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 494,90520
Başarı Sıralaması: 21.944
Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+2+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 499,08999
Başarı Sıralaması: 18.161
Kontenjan 2022: 14+0
Yerleşen 2022: 14
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 451,03311
Başarı Sıralaması : 11.536
Kontenjan 2021 : 14+0
Yerleşen 2021 : 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,06609
Başarı Sıralaması: 13.8
Kontenjan 2020 : 14+0
Yerleşen 2020 : 14
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.