2024 Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 200851158 %50 İndirimli

200851158 | Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 200851158 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 200851158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi   Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü   Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 212,40868

Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.329.002

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851158

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 212,40868

Başarı Sıralaması: 2.329.002

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,37533

Başarı Sıralaması:  2.374.712

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1563076

Kontenjan 2021:  25+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-5

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