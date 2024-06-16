2024 Beykoz Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 200851167 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 200851167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykoz Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.
Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 241,80201
Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.758.558
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200851167
ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 241,80201
Başarı Sıralaması: 1.758.558
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,71922
Başarı Sıralaması: 1.816.540
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1613714
Kontenjan 2021: 17+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-11