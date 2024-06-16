2024 Beykoz Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 200851167 UÖ-Ücretli

200851167 | Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi Lojistik ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Beykoz Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 200851167 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 200851167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 241,80201

Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.758.558

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851167

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 241,80201

Başarı Sıralaması: 1.758.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,71922

Başarı Sıralaması:  1.816.540

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1613714

Kontenjan 2021:  17+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-11

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