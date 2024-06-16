2024 Beykoz Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 200850751 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 200850751 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 347,29692

Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 442.684

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200850751

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 347,29692

Başarı Sıralaması: 442.684

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,82769

Başarı Sıralaması: 759.985

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.91994

Başarı Sıralaması: 581484

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3