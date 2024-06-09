2024 Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200851532

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200851532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 338,74213
Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9
Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 202.512
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200851532
ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 338,74213
Başarı Sıralaması: 202.512
Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,89423
Başarı Sıralaması: 214.194
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: 9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 294,71623
Başarı Sıralaması : 167.648
Kontenjan 2021 : 11+0
Yerleşen 2021 : 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,47423
Başarı Sıralaması: 141
Kontenjan 2020 : 11+0
Yerleşen 2020 : 11
Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.