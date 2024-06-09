2024 Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200851597

Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200851597

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Grafik Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 200851597 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı  Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı  Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 341,65396

Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 190.9

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851597   

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,65396

Başarı Sıralaması: 190.9

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,67334

Başarı Sıralaması:  207.725

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,13126

Başarı Sıralaması :  182.94

Kontenjan 2021 :  4+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,61606

Başarı Sıralaması:  228

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

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Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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