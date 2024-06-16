2024 Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 200851608 %50 İndirimli

200851608 | Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 200851608 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 200851608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi   E-Ticaret ve Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup E-Ticaret ve Pazarlama   Bölümü   Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin E-Ticaret ve Pazarlama   Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında E-Ticaret ve Pazarlama Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 230,88994

Beykoz Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.961.198

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851608

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: E-Ticaret ve Pazarlama

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 230,88994

Başarı Sıralaması: 1.961.198

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,01186

Başarı Sıralaması:  1.746.821

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022:  Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1611110

Kontenjan 2021:  25+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-22

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