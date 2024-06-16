2024 Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 200850769 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 200850769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

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Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 368,68715

Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 317.622

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200850769

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 368,68715

Başarı Sıralaması: 317.622

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,32258

Başarı Sıralaması: 381.738

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307.34894

Başarı Sıralaması: 320043

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5