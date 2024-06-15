2024 Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200851590

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 200851590 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 381,75685
Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5
Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 41.863
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200851590
ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 381,75685
Başarı Sıralaması: 41.863
Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,43442
Başarı Sıralaması: 31.146
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 337,81762
Başarı Sıralaması : 38.133
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,77360
Başarı Sıralaması: 50
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.