2024 Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200851590

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 200851590 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 381,75685

Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 41.863

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851590

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,75685

Başarı Sıralaması: 41.863

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,43442

Başarı Sıralaması: 31.146

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,81762

Başarı Sıralaması : 38.133

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,77360

Başarı Sıralaması: 50

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.