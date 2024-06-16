2024 Bayburt Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 101850176 Ücretsiz

101850176 | Bayburt Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bayburt ilimizde yer alan Bayburt Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bayburt Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 101850176 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 101850176 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 232,67303

Bayburt Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.927.501

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101850176

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,67303

Başarı Sıralaması: 1.927.501

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,70610

Başarı Sıralaması:  2.117.321

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1524971

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

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