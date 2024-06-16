2024 Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 101890045 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 101890045 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Demirözü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 233,00761

Bayburt Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.921.198

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101890045

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Makineleri Operatörlüğü

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,00761

Başarı Sıralaması: 1.921.198

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,09839

Başarı Sıralaması: 2.011.955

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1611688

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-8