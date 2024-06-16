2024 Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 101850282 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 101850282 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Aydıntepe Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 227,60379

Bayburt Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.024.491

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101850282

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,60379

Başarı Sıralaması: 2.024.491

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,07944

Başarı Sıralaması: 2.108.380

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626883

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-31