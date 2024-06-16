2024 Bayburt Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 101850104 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 101850104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bayburt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 237,81366
Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.831.484
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101850104
ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Bayburt
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,81366
Başarı Sıralaması: 1.831.484
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,61986
Başarı Sıralaması: 1.754.909
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1614536
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-14