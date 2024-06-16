2024 Bayburt Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 101850104 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 101850104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 237,81366

Bayburt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.831.484

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101850104

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,81366

Başarı Sıralaması: 1.831.484

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,61986

Başarı Sıralaması: 1.754.909

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1614536

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-14