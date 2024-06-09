2024 Bayburt Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101890217

Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bayburt ilimizde yer alan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bayburt Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101890217

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt  ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 101890217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 342,15369

Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 189.03

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101890217   

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,15369

Başarı Sıralaması: 189.03

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,05728

Başarı Sıralaması:  206.33

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bayburt Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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