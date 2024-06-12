2024 Bayburt Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101890210

Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bayburt ilimizde yer alan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bayburt Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101890210

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt  ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101890210 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 374,43836

Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 145.896

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101890210   

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,43836

Başarı Sıralaması: 145.896

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,83444

Başarı Sıralaması:  134.566

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202790542
2024 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202790542
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108110084
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108110084
2024 İstanbul Ticaret Üniversitesi MatematikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203410041
2024 İstanbul Ticaret Üniversitesi MatematikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203410041
2024 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810151
2024 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810151
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı