2024 Batman Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Batman Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 101710081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

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Batman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 256,93954

Batman Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Batman Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 736.516

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101710081

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,93954

Başarı Sıralaması: 736.516

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,05829

Başarı Sıralaması: 863.21

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,08677

Başarı Sıralaması: 644

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Batman Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Batman Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.