2024 Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710106

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710106

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman  ilinde bulunan Batman Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Sinema ve Televizyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü tercih kod numarası 101710106 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sinema ve Televizyon  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Taban Puanı: 248,39299

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 830.7

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101710106   

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,39299

Başarı Sıralaması: 830.7

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,63911

Başarı Sıralaması:  902.365

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 22

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,43119

Başarı Sıralaması:  806

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gedik Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201790292
2024 İstanbul Gedik Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201790292
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402089
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402089
2024 Yeditepe Üni. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190582
2024 Yeditepe Üni. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190582
2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210320
2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210320
Çok Okunanlar
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190212
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190212
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları