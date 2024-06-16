2024 Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750186 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101750186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 269,85594

Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.292.867

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101750186

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,85594

Başarı Sıralaması: 1.292.867

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,43489

Başarı Sıralaması: 1.560.186

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627253

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-31