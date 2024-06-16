2024 Batman Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 101790101 Ücretsiz

101790101 | Batman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Organik Tarım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Batman Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 101790101 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 101790101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Organik Tarım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi   Organik Tarım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım   Bölümü   Sason Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 236,37251

Batman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.858.139

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101790101

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,37251

Başarı Sıralaması: 1.858.139

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,89617

Başarı Sıralaması:  1.969.694

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1622959

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12

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