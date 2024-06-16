2024 Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750292 Ücretsiz

101750292 | Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Batman ilimizde yer alan Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750292 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101750292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi   Kimya Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 248,34513

Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.642.975

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101750292

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,34513

Başarı Sıralaması: 1.642.975

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,01916

Başarı Sıralaması:  1.705.108

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1622144

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-21

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